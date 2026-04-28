لاعب مانشستر سيتي يعلن رحيله عن الفريق بهاية الموسم

أعلن جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، رحيله عن صفوف الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الجاري 2025-2026، لينهي مشوارًا حافلًا بالنجاحات والألقاب داخل ملعب الاتحاد.

وجاء إعلان ستونز بعد تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في دفعة معنوية قوية للفريق قبل نهاية الموسم.

وكشف المدافع الإنجليزي قرار رحيله عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وجه خلاله رسالة وداع إلى جماهير مانشستر سيتي، مستعرضًا رحلته الطويلة مع النادي التي شهدت العديد من الإنجازات.

وخاض ستونز 293 مباراة بقميص مانشستر سيتي، توج خلالها بـ16 لقبًا، أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، ليُعد أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للفريق.

ورغم مسيرته المميزة، عانى المدافع الإنجليزي من تكرار الإصابات خلال المواسم الأخيرة، ما أثر على مشاركاته، إذ لم يتجاوز حاجز 30 مباراة في الموسم سوى مرة واحدة خلال آخر خمسة مواسم.

ويأتي رحيل ستونز في وقت يمر فيه مانشستر سيتي بمرحلة إحلال وتجديد، في ظل سعي المدير الفني بيب جوارديولا لإعادة بناء الفريق بعناصر جديدة تتناسب مع رؤيته الفنية للمواسم المقبلة.