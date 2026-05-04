محافظ أسوان يرصد مخالفة لسيارة تحمل براميل معبأة بالسولار بمدخل مدينة إدفو

فى ضوء تكثيف جهود محافظة أسوان لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ومنع أى ممارسات غير مشروعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن.

1. ضبط مخالفة تموينية

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام إحدى سيارات الربع نقل بتحميل مجموعة من البراميل معبأة بكميات من السولار تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك عند مدخل مدينة إدفو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

2. إجراءات فورية

وعلى الفور وجه المحافظ بالتحفظ على السيارة والبراميل، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه سائق السيارة، وكل من يخالف الضوابط المنظمة للمنظومة الجديدة لتداول المواد البترولية، والتزود بالوقود والمحروقات.

3. تكثيف الرقابة

وشدد المهندس عمرو لاشين على مواصلة الأجهزة الرقابية بمديرية التموين، بالتعاون مع الجهات المختصة، تكثيف جهودها خلال الفترة الحالية لإحكام السيطرة على منظومة تداول الوقود، وضمان وصول السولار والبنزين إلى المواطنين لتلبية إحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

الخلاصة:

تؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على مواجهة أى محاولات للتلاعب بالمواد البترولية، والحفاظ على الدعم، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار بالأسواق، وضمان توفير السلع الإستراتيجية للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.