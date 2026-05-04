السلطات البلجيكية تخلي محطة قطارات في بروكسل بسبب طرد مشبوه

أعلنت شركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB-NMBS، بعد ظهر يوم الاثنين، عن تعليق جميع حركة القطارات من وإلى محطة بروكسل-ميدي وإخلاء جميع أرصفة المحطة.

وأكدت الشرطة البلجيكية العثور على طرد مشبوه داخل أحد القطارات. وقالت آن بيرجر، المتحدثة باسم الشرطة البلجيكية: "يتعلق الأمر بحقيبة مشبوهة عُثر عليها داخل أحد القطارات".

وأضافت: "كان لا بد من إيقاف القطار في محطة بروكسل-جنوب لفحص الحقيبة المشبوهة. وقد تم إخلاء القطار بالكامل، وتطويق المنطقة، وتتولى شرطة السكك الحديدية وهيئة Securail تأمينها.

وتتواجد الآن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية (DOVO) في الموقع لمواصلة التحقيق في أمر الحقيبة".

قبل نحو ستة أسابيع، وتحديدًا في 23 مارس، تم تعليق حركة القطارات حول محطة بروكسل الجنوبية، وإخلاء المحطة بعد العثور على ثلاث طرود مشبوهة.