علاء عز : مصر تعزز مخزونها الاستراتيجي وتؤكد استقرار إمدادات السلع الأساسية

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، أن مصر تمكنت من تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، بفضل التوسع في البنية التخزينية والتخطيط الاستباقي للدولة.

وقال علاء عز، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المخزون الاستراتيجي للسلع ارتفع ليكفي لأكثر من 6 أشهر، مقارنة بنحو 3 أشهر في فترات سابقة، مع إنشاء صوامع ومخازن حديثة للغذاء والوقود.

وتابع أن نجاح مصر في زيادة صادراتها الغذائية والزراعية لتتجاوز 10 مليارات دولار، ما دعم استقرار السوق المحلي وساهم في تخفيف الضغوط السعرية.

استقرار منظومة الإمدادات وتوافر السلع

وشدد على استمرار الدولة في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسواق، مع التأكيد على استقرار منظومة الإمدادات وتوافر السلع بشكل آمن.