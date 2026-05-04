تعاون بين قومي الإنسان وحقوق النواب لتطوير الأداء وتعزيز الاستقلالية

بحث أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عقد، الاثنين، بمقر مجلس النواب.

وتناول الاجتماع آليات تطوير الأداء المؤسسي للمجلس، وتعزيز فاعلية دوره الرقابي والاستشاري، إلى جانب دعم التكامل مع لجنة حقوق الإنسان في متابعة الملفات ذات الصلة.

وأكد جمال الدين أن التحدي لم يعد في إنشاء الأطر والمؤسسات، بل في ضمان تنفيذ فعلي ينعكس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التصنيف الدولي (A) يفرض التزامات مستمرة لتطوير الأداء وتعزيز الاستقلالية.

تعاون بين "القومي لحقوق الإنسان" وحقوق النواب

وشدد على أهمية تحديث منظومة الشكاوى ورفع كفاءتها، وتطوير الرسالة الإعلامية للمجلس، بما يضمن وصول خدماته إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال محمد أنور السادات إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلعب دورًا مهمًا في دعم موازنة المجلس، مؤكدًا ضرورة توسيع مشاركة المجلس في جلسات الاستماع، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات.

بدوره، أكد النائب طارق رضوان دعم اللجنة الكامل للمجلس، مشيرًا إلى أهمية استكمال الإطار التنظيمي لعمله، وإشراكه في اجتماعات اللجنة مع الجهات التنفيذية وجلسات الاستماع.

وفي السياق ذاته، دعا النائب ياسر محمد الهضيبي إلى تعزيز مصداقية المجلس داخليًا وخارجيًا، وتحقيق التوازن بين المعايير الدولية والخصوصية الثقافية.

كما شدد النائب محمد تيسير مطر على ضرورة تطوير تقارير الشكاوى لتتضمن بيانات دقيقة تدعم صنع القرار، فيما أكد النائب محمد مجدي فريد أهمية ضمان استقلالية المجلس وتوفير الموارد اللازمة له.

وأشار النائب جرجس لاوندي إلى ضرورة تعزيز التعريف بدور المجلس عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المجلس استمرار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين.