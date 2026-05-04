حق الزوجة في فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر .. مفاجأة بقانون الأحوال الشخصية

علقت نشوى الشريف عضو مجلس النواب، على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم لمجلس النواب .

وقالت “الشريف” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك مواد في مشروع قانون الأحوال الشخصية محترمة ومنها أن الأجداد لهم الحق في رؤية الأطفال ".

وتابعت نشوى الشريف:" اعترض على مادة أحقية الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال فترة 6 أشهر من الزواج ".

واكملت نشوى الشريف:" ليه الحق في هذه المادة للزوجة فقط وليس الزوج أيضا لتحقيق مببدأ التساوي بين الطرفين".

ويشهد مشروع قانون الأسرة الجديد إعادة تنظيم شاملة لأحكام «الرؤية» داخل قضايا الأحوال الشخصية، من خلال مجموعة مواد تهدف إلى تحقيق توازن بين حق الطفل في التواصل مع غير الحاضن، وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، مع إدخال بدائل حديثة مثل الرؤية الإلكترونية.

حق الرؤية وتنظيمه قضائيًا



نصت المادة (140) من مشروع قانون الأسرة على تثبيت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تتم الرؤية مجتمعين وفي مكان واحد. وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، مع التأكيد على أن مكان الرؤية يجب ألا يضر بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.

الحرمان من الحضانة



وفق المادة (141) من مشروع قانون الأسرة، في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع استمرار التزام النفقة. كما أجاز المشروع إسقاط الحضانة في حال تكرار الامتناع، إذا رأت المحكمة عدم جدوى النقل المؤقت، مع إمكانية إعادة الحضانة لاحقًا إذا اقتضت مصلحة الطفل.

