اقتصاد

بعد كسر حاجز الـ 63 جنيهاً.. اليورو يعاود التراجع لمستويات الـ 62 بختام تعاملات الاثنين

رانيا أيمن

شهد سعر اليورو تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بالمستويات التي سجلها في بداية الأسبوع أمس الأحد. وتصدرت جملة "تحديث سعر اليورو" محركات البحث، حيث يراقب المتابعون حركة العملة الأوروبية بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها البنوك خلال الأيام الماضية، قبل أن تعاود الاستقرار بنهاية اليوم الاثنين.
 

عودة للتراجع 
 

وبالمقارنة مع أسعار أمس الأحد 3 مايو، شهد سعر اليورو في كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلا اليوم 62.51 جنيه للشراء و62.98 جنيه للبيع، بعد أن كانت مستويات البيع بالأمس تقترب من 63.16 جنيه.
كما سجل اليورو تراجعاً في البنك المركزي المصري، حيث هبط سعر الشراء من 62.70 جنيه أمس إلى 62.55 جنيه في تحديثات اليوم، كما تراجع سعر البيع من 62.87 جنيه إلى 62.73 جنيه. 

سعر اليورو الآن 
 

ووفقاً لآخر تحديثات البنوك بختام تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو، فقد جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري كالتالي:
 

تصدر المصرف العربي الدولي قائمة أعلى سعر لشراء اليورو بنحو 62.64 جنيه، بينما سجل للبيع 62.91 جنيه. 

وجاء بنك "اتش اس بي سي" (HSBC) بسعر 62.59 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في مصر

وفي مجموعة البنوك الكبرى التي تشمل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك "كيو إن بي" (QNB) الأهلي، والبنك العقاري المصري العربي، فقد استقر سعر اليورو عند 62.51 جنيه للشراء و62.98 جنيه للبيع.
 

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل اليورو 62.51 جنيه للشراء و63.01 جنيه للبيع. 

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 62.48 جنيه وسعر البيع 62.95 جنيه. 

كما تساوى بنك البركة وبنك الكويت الوطني في تقديم سعر 62.47 جنيه للشراء و62.95 جنيه للبيع. 

وسجل بنك الإسكندرية بختام التعاملات 62.39 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع.
 

اليورو

ويأتي هذا التراجع في سعر اليورو تزامناً مع تراجع سعر الدولار أيضاً اليوم، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الاثنين، مع استقرار في حركة البيع والشراء داخل القطاع المصرفي المصري.

