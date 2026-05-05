أحمد موسى: الضربات الإيرانية على الإمارات تصعيد مفاجئ وخرق للهدنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه منذ 8 أبريل لم تكن هناك اعتداءات إيرانية على الدول العربية، مشيرًا إلى أنه خلال ساعة واحدة وقعت ضربات إيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ترامب صرح صباح اليوم بعبور سفينتين أمريكيتين، بينما أعلنت إيران أنها استهدفت السفن الأمريكية، مضيفًا: "من الواضح أن هناك حربًا نفسية قائمة".

وتسائل الإعلامي أحمد موسى، عما إذا كان هذا العدوان يستهدف القواعد الأمريكية، مؤكدًا أن كل الضربات تستهدف مواقع مدنية.

وأضاف أن إيران ضربت سفن، وتم استهداف سفينة أو اثنتين لعدم التنسيق مع إيران، إلى جانب هجوم وقع على سلطنة عمان من قِبل إيران في منطقة تيبات بولاية بخاء.

وأوضح: "خلال الساعة الماضية، وقعت 3 هجمات إيرانية على الإمارات باستخدام مسيرات وصواريخ، وصدر بيان من وزارة الخارجية الإماراتية يدين العدوان الإيراني، كما اخترقت إيران الهدنة وجددت الاعتداءات، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية".