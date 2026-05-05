موجز أخبار الوادي الجديد| توريد ربع مليون طن قمح.. والبدء في تنفيذ خطة رصف طرق الفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

توريد ربع مليون طن قمح بصوامع وشون الوادي الجديد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتظام أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 244 ألفا و311 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة.

تكثيف أعمال المرور والرقابة على مواقع الاستلام

وأوضحت المحافظ أن أعمال التوريد تتم منذ انطلاق الموسم وفق ضوابط عمل تنظيمية محددة وقائمة على التكامل بين الجهات المختصة، مشددة على مواصلة تيسير كافة الإجراءات اللازمة أمام الموردين وتسريع صرف المستحقات المالية دون معوقات؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التوريد حتى نهاية الموسم المقرر بنهاية أغسطس 2026.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي للأقماح الموردة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لسلامة التخزين، إلى جانب تكثيف أعمال المرور والرقابة على مواقع الاستلام ونقاط التجميع، ومتابعة انتظام حركة النقل والتوريد ودقة الأوزان.

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ خطة رصف ورفع كفاءة الطرق بالفرافرة



أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انطلاق أعمال تنفيذ خطة شاملة لرصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الفرافرة، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين المظهر الحضاري وتحقيق السلامة والسيولة المرورية.



رصف عدد من الطرق الداخلية في الفرافرة

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الأعمال الجاري تنفيذها تتضمن رصف ورفع كفاءة عددٍ من الشوارع والمحاور الرئيسية، بدءًا من شارع جمال عبد الناصر بطول 2.2 كم، إلى جانب مناطق أخرى تشمل (شارع مسجد صالح، وشارع قصر الثقافة).

وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات، للانتهاء من أعمال البنية التحتية وتهيئة المسارات المستهدفة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الفنية، وفقًا للاشتراطات المعتمدة.