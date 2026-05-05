أخبار التوك شو| أشرف زكي يكشف إجراء حازم ضد المندسين في الجنازات.. والإدارة الأمريكية تبحث آليات تنفيذ مشروع الحرية في مضيق هرمز

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

باحث بشئون الجماعات الإرهابية يحذر من تمدد الإخوان داخل المجتمع الأردني

أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على الأردن كنقطة انطلاق لنشاطها في المنطقة، مشيرًا إلى أن سياسة الاحتواء السابقة تحولت إلى توتر ومواجهة.

الإدارة الأمريكية تبحث آليات تنفيذ مشروع الحرية في مضيق هرمز.. تفاصيل

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تتركز حول كيفية تطبيق مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس ترامب، والذي يقضي بمساعدة السفن الحربية الأمريكية في فك الحصار عن السفن العالقة في مضيق هرمز وإنقاذ آلاف البحارة، موضحًا أن المشروع لا يزال في إطار الإعلان بينما تدرس واشنطن آليات تنفيذه دون التعرض لمضايقات إيرانية.

مسئول إسرائيلي: مستعدون للعودة للقتال فورا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ إسرائيل رفعت حالة التأهب الجوي دفاعًا وهجومًا، في إشارة إلى جاهزية سلاح الجو لاعتراض أي صواريخ إيرانية، موضحة أن تل أبيب تضع عدة سيناريوهات، من بينها احتمال أن تباغت إيران إسرائيل بهجوم استباقي كما تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر

كشف الملحن والمطرب أحمد زعيم تفاصيل الساعات الأخيرة في المسيرة الفنية للفنان الكبير هاني شاكر، وذلك عقب رحيله، مؤكدًا أنه كان يعمل على أغنية جديدة بعنوان “مبقتش أنام” تم تسجيلها بالفعل قبل سفره إلى الأردن لإجراء عملية جراحية.

اتصالات البرلمان : يجب وضع حوافز حقيقية لتقليل أسعار التليفون المحمول

شهدت أروقة مجلس النواب نقاشا حادا جراء الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة.

البائع أم المشتري .. من يدفع عمولة السمسار؟ عضو إسكان الشيوخ يجيب

أكد محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يحدد الحد الأدنى والاقصى لعمولة السمسار وهذا الامر محل خلاف كبير .

الرقابة على الصادرات : 1050 سمسارا وفقوا أوضاعهم .. والمهلة تنتهي في يوليو

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم بتطبيق القانون 120 لعام 1982 الخاص بالوكلاء التجاريين .

حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم

علق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على إطلاق نقابة الصحفيين استمارة تسجيل لتغطية جنازة الفنان هاني شاكر، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن".