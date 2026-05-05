خبير شئون إيرانية: طهران تكرر أخطاءها باستهداف الإمارات وتصعيد التوتر

قال عمرو أحمد، خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن هناك اختلافًا واضحًا بين الرواية الإيرانية والأمريكية؛ حيث تشير الرواية الإيرانية إلى أن بارجة أمريكية حاولت اختراق مضيق هرمز، ما دفع القوات الإيرانية إلى إطلاق طلقات تحذيرية، في حين تقول الرواية الأمريكية إن الأمر يتعلق بمحاولة استهداف بصواريخ كروز.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجزء الثاني يرتبط بالاعتداء على الأراضي الإماراتية، مشيرًا إلى أن إيران تكرر أخطاءها في التعامل مع دول الجوار، رغم التهدئة التي تلت وقف إطلاق النار.

وتابع أن الرواية الإيرانية تشير إلى أن ناقلة نفط إماراتية حاولت عبور مضيق هرمز دون الالتزام بالضوابط التي تضعها طهران، في ظل ما تعتبره إيران عدم استجابة لمطالب أمريكية تتعلق بوجود استثناءات أو مبادرات تهدئة.

وأشار إلى أن إيران تتجنب توجيه ضربات بقوة إلى الولايات المتحدة لتفادي تصعيد أكبر، وتراهن في الوقت نفسه على أن الموقف العربي يتسم بالحذر وعدم الرغبة في اتساع نطاق المواجهة أو الانجرار إلى صراع إقليمي أوسع.