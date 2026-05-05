الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مواجهة الحسم.. موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. 

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدرين، الأهلي والزمالك، والإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة. ويعتمد الفريق على نتائجه القوية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لخطف الصدارة إذا تعثرت الفرق المنافسة.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه بين الكبار. ويطمح الفريق في الحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبي، من أجل ضمان فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة القمة، بينما يتطلع سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنافسين، وتعزيز فرصه القارية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة في ظل تقارب المستوى والطموح بين الفريقين.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء المرتقب بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر قناة “أون سبورت بلس”، التي تنقل أحداث المباراة بشكل مباشر، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء

