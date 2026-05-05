75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

كشف محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي انبي، حقيقة وجود عرض من بيراميدز لضم حامد عبد الله لاعب الفريق.



وقال إسماعيل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لا نهتم بالتحكيم أمام الأهلي.. وهدفنا إننا نعلن نفسنا قدام الأهلي.

وأضاف اتقال قبل ماتش الزمالك الأول بأننا هنفوت للزمالك ومليون في المية الرباعي المتألق هيتباع مع بداية الموسم الجديد.

وتابع: مفيش مشكلة أننا نتفاوض مع الأهلي على ضم اللاعبين الذين يرغب في ضمهم منا.

وواصل: عروض بيراميدز لضم حامد عبدالله وكل لاعب سنطلب فيه أكثر من 75 مليون جنيه.. لأن الرباعي ينفع يلعب في منتخب مصر.