18 يوليو.. محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، لجلسة 18 يوليو المقبل، لاستكمال المرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 268 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 936 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا قيام المتهمين الـ25 بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان