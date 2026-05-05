جيش الاحتلال يستهدف عنصرين من حزب الله بمُسيرة لمحاولتهما الاقتراب من قواته

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف عنصرين من حزب الله بمسيرة بزعم محاولتهما الاقتراب من قواته في جنوب لبنان.

دعا النائب في حزب الله، علي عمار، السلطات إلى إعلان السفير الأمريكي لدى لبنان، مايكل عيسى، "شخصاً غير مرغوب فيه".

ويواجه عيسى انتقادات من حزب الله بعد أن ندد بالهجوم على البطريرك بشارة الراعي، أحد أبرز الشخصيات المسيحية في البلاد.

ودعا عيسى من اعتدوا على البطريرك إلى "البحث عن بلد آخر للعيش فيه لأن لبنان لا يصلح لهم".

ورد عمار قائلاً: "ندين بشدة تدخل السفير الأمريكي في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير المواطنين اللبنانيين من بلادهم، على غرار ما يفعله العدو في جنوب البلاد".