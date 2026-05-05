ندوة توعوية عن أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما بكلية الحقوق

نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها ندوة توعوية عن أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد منصور عميد كلية الحقوق.



وقال الدكتور محمود عبد الغني فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الندوة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث استقبلت الكلية وفدًا من مركز التبرع بالبلازما - فرع بنها، وذلك في إطار نشر الوعي بأهمية التبرع بالبلازما ودوره الحيوي في إنقاذ المرضى.

وأضاف وكيل الكلية أن الندوة تناولت التعريف بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما ، وأهميته في دعم المنظومة الصحية الوطنية وإنتاج الأدوية المشتقة من البلازما محليًا تحت شعار "دوائنا بأيدينا" ، بهدف تعزيز ثقافة التبرع والمشاركة المجتمعية بين الشباب ، بالإضافة إلى أنها استهدفت نشر الوعي بين الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية في هذا المشروع القومي الذي يُعد من المشروعات الطبية الرائدة في مصر.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، حيث تم الرد على استفساراتهم وتوضيح الإجراءات المتبعة للتبرع، بما يسهم في نشر الوعي الصحي داخل المجتمع الجامعي.

