مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في المعادي.. بعد قليل

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم «عبد الله.م .ف» في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.