تكنولوجيا وسيارات

اختبار ضغط المحرك.. ماذا يخبرك ولماذا هو مهم؟

عزة عاطف

يعد اختبار ضغط محرك السيارة بمثابة الفحص الحيوي الذي يشبه إلى حد كبير قياس ضغط الدم لدى الإنسان، فهو إجراء تقني مباشر يهدف إلى كشف الحالة الصحية للأجزاء الداخلية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة داخل غرف الاحتراق. 

وفي عالم صيانة السيارات لعام 2026، يبرز هذا الاختبار كأداة تشخيصية لا غنى عنها لتحديد مدى كفاءة الأسطوانات وقدرتها على توليد القوة اللازمة لتحريك المركبة بسلاسة. 

ومن خلال استبدال صمامات القلب بأسطوانات المحرك، تتحول السيارة إلى مريض يحتاج إلى تشخيص دقيق يوضح ما إذا كانت الضغوط الداخلية ضمن الحدود الطبيعية التي تضمن عمرًا افتراضيًا طويلاً للمحرك واستقراراً في الأداء على الطرقات.

مؤشرات تستوجب إجراء فحص الضغط لتجنب الانهيارات الميكانيكية المفاجئة

تظهر على السيارة علامات تحذيرية واضحة تشير إلى ضرورة التوجه لمركز الصيانة وإجراء اختبار الضغط فوراً، ومن أبرزها صعوبة بدء تشغيل المحرك في الصباح أو الشعور باهتزازات غير طبيعية أثناء التوقف "السحب الخامل". 

كما يعد فقدان القوة الملحوظ عند محاولة التسارع، وزيادة استهلاك زيت المحرك بشكل غير مبرر، دلالات قوية على وجود خلل داخلي. 

ويمكن للسائقين الاستدلال على ذلك أيضاً من خلال مراقبة دخان العادم؛ حيث يشير ظهور الدخان الأزرق إلى تسرب الزيت داخل غرف الاحتراق، وهو ما يعكس ضعفًا في ضغط الأسطوانة يؤثر بشكل مباشر على كفاءة عملية الاحتراق وإنتاج الطاقة.

تأثير ضغط الأسطوانات على كفاءة الوقود وعمر المحرك في عام 2026

تكمن أهمية اختبار الضغط في قدرته على كشف المشكلات المتعلقة بمدى إحكام غلق الصمامات وسلامة حلقات المكبس "الشنابر"، وهي الأجزاء المسؤولة عن حبس الضغط داخل الأسطوانة أثناء شوط الانضغاط. 

إن أي تسريب بسيط في هذا الضغط يؤدي إلى تراجع كبير في عزم الدوران وزيادة مفرطة في استهلاك الوقود، مما يثقل كاهل ميزانية قائد المركبة. 

وبفضل التقنيات الحديثة المتوفرة في ورش الصيانة المتطورة بمنتصف عام 2026، أصبح من السهل ربط نتائج هذا الاختبار بأنظمة التشخيص الذكي للسيارة، مما يمنح مالك السيارة تقريراً مفصلاً يساعده في اتخاذ قرار الإصلاح قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى عطل ميكانيكي جسيم يتطلب عمرة كاملة للمحرك.

