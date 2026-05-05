ألمانيا تدين هجمات إيران على الإمارات وتدعو للعودة للمفاوضات

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم الثلاثاء الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات، داعيا طهران إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.

وكتب ميرز على حسابه الرسمي على منصة إكس : "يجب على طهران العودة إلى طاولة المفاوضات، والكفّ عن ابتزاز المنطقة والعالم: يجب إنهاء حصار مضيق هرمز. ندين بشدة هذه الهجمات. تضامننا مع شعب الإمارات العربية المتحدة وشركائنا في المنطقة".

كما أكد ميرز مجددًا موقفه بأن "طهران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا"، وأنه "يجب ألا يكون هناك أي تهديدات أو هجمات أخرى ضد شركائنا".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 12 صاروخًا باليستيًا، وثلاثة صواريخ كروز، وأربع طائرات مسيّرة، في أول هجمات إيرانية على الدولة الخليجية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أربعة أسابيع