تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل (𝙋𝙧𝙚-𝙚𝙘𝙡𝙖𝙢𝙥𝙨𝙞𝙖) خطر صامت لازم ننتبه له و هو حالة ممكن تصيب بعض السيدات أثناء الحمل، وغالبًا بيظهر بعد الشهر الخامس، وبيكون مرتبط بارتفاع ضغط الدم وتأثيره على أعضاء مهمة زي الكُلى والكبد.

وفى هذا التقرير يقدم الدكتور وليد شريف خلف ، اخصائي نسا و توالدي ، أعراض تسمم الحمل عبر صفحته على الفيسبوك.

أهم الأعراض التي تكشف تسمم الحمل:

صداع شديد ومستمر

زغللة أو تشوش في الرؤية

تورم مفاجئ في الوجه أو اليدين

ألم في أعلى البطن

زيادة سريعة في الوزن

ارتفاع ضغط الدم

ليه تسمم الحمل خطير؟ لأنه ممكن يؤدي إلى:

نقص نمو الجنين

انفصال المشيمة

ولادة مبكرة

وفي الحالات الشديدة ممكن يهدد حياة الأم والجنين

مين أكتر عرضة؟

أول حمل

الحمل في سن صغير جدًا أو كبير

وجود ضغط دم أو سكر قبل الحمل

حمل توأم

تاريخ سابق لتسمم الحمل

نصائح مهمة:

متابعة منتظمة مع الدكتور

قياس ضغط الدم بشكل دوري

الالتزام بالأدوية لو اتوصفت

التوجه فورًا للطبيب عند ظهور أي أعراض



