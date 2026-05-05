محافظ الغربية: إزالة 355 طن مخلفات من بؤر تجمعات القمامة التاريخية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته لأعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الحملة سمنود، وثان المحلة، وكفر الزيات، وحي أول المحلة، وزفتى، وحي ثان طنطا، ومركز المحلة، وذلك ضمن خطة تنفيذية مكثفة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، والقضاء على التراكمات المزمنة، واستعادة المظهر الحضاري اللائق بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 355 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، من خلال التعامل مع 15 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 11 بؤرة إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ4 بؤر أخرى، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدفع بالمعدات وفرق العمل للتعامل السريع مع أي تجمعات متبقية، في إطار تحرك واسع يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في إنهاء هذا الملف وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية أن فرق النظافة والمعدات الثقيلة تواصل العمل على مدار اليوم لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها مجددًا، مشددًا على ضرورة استمرار المرور الميداني والمتابعة اليومية وعدم السماح بعودة أي بؤر عشوائية جديدة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف المناطق.

تنفيذ حملات

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الموسعة بكافة المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة مستمرة.