الأنبا عمانوئيل يترأس قداس افتتاح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي برعية الرزيقات| صور

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسته، بالرزيقات، بمناسبة مرور 800 عام على انتقاله إلى السماء.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية عن التغيير الحقيقي الذي أحدثه القديس فرنسيس الآسيزي في الكنيسة بتغييره الشخصي، وليس السعي لتغيير الآخرين، وهنا أصبح القديس فرنسيس مثالًا يجذب الكثيرين لحياه الإنجيل، وهنا يكمن الترميم الحقيقي للكنيسة.

وفي ختام الاحتفال، شكر الأب المطران جميع الحاضرين، مهنئًا الجميع بعام اليوبيل، خاصة الرهبان والراهبات الفرنسيسكان، ثم توجه نيافته مع بعض من الآباء الكهنة، لزيارة بعض المرضى من أبناء الرعية.