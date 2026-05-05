سانت كاترين تتلألأ: 540 زائرًا في حضرة التاريخ بين قمة موسى ودير التجلي

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، نحو 540 سائحًا وزائرًا من مختلف الجنسيات، في رحلة روحانية فريدة لاكتشاف أبرز المقدسات الدينية والمعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تُعد من أهم مقاصد السياحة الروحية في العالم.

وأكد مصدر مسؤول، أن المدينة تشهد خلال هذه الفترة انتعاشة سياحية ملحوظة، مدفوعة بتحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، ما يهيئ أجواءً مثالية لتسلق جبل موسى بسهولة نسبية، رغم طبيعته الجبلية الوعرة.

وأوضح أن من بين الزائرين 35 مصريًا حرصوا على خوض تجربة التسلق وزيارة دير سانت كاترين، فضلًا عن استكشاف الأودية الملونة داخل سانت كاترين.

وشهدت الرحلة تنوعًا كبيرًا في الجنسيات، حيث ضمت وفودًا من البرازيل، وبنما، والإكوادور، والمكسيك، وتركيا، وإسرائيل، وفرنسا، والصين، والهند، ولبنان، في مشهد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها سانت كاترين كوجهة للسياحة الدينية والروحية.

وبلغ عدد من صعدوا جبل موسى 319 سائحًا وزائرًا، من بينهم 25 مصريًا، حيث خاضوا تجربة استثنائية تمزج بين التأمل الروحي وروح المغامرة، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام الجمال. في المقابل، استقبل دير سانت كاترين 221 زائرًا، بينهم 10 مصريين، وتضمنت الجولة زيارة شجرة العليقة، وكنيسة التجلي، ومتحف ومكتبة الدير، إلى جانب الاطلاع على المخطوطات النادرة والعهدة المحمدية.

وسجلت المدينة طقسًا معتدلًا، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية ليلًا و23 درجة نهارًا، ما وفر بيئة مثالية لرحلات التسلق الليلية والأنشطة السياحية المختلفة.

وعقب انتهاء رحلة الجبل، واصل الزوار برنامجهم السياحي بزيارة الأودية الملونة، واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتعرف على الحياة البدوية الأصيلة، بالإضافة إلى شراء الأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية السيناوية.

وتأتي هذه الحركة السياحية في إطار الاهتمام المتزايد بمشروع “التجلي الأعظم”، الذي يستهدف تحويل سانت كاترين إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية والبيئية، وتعزيز مكانتها كرمز روحي جامع للديانات السماوية الثلاث.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار جاذبية سانت كاترين كإحدى أبرز الوجهات السياحية والروحانية عالميًا، بما تمتلكه من تاريخ عريق وطبيعة خلابة وتجربة إنسانية ثرية لا تُنسى.