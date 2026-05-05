صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج

في مشهد صادم هز مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، عاقبت محكمة جنايات سوهاج حلاقًا يُدعى "ع.ا.م"، 34 عامًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء على طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها داخل صالونه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر طفلة يتهم فيه أحد الحلاقين بمحاولة التعدي على نجلته داخل محل عمله بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات أن الطفلة توجهت إلى صالون الحلاقة برفقة شقيقها الصغير وأحد أقاربها، وخلال تواجدهم، استغل المتهم الموقف وطلب من مرافقيها مغادرة المكان لشراء بعض الاحتياجات، ليخلو له الجو مع الطفلة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول التعدي على المجني عليها، إلا أن صرخاتها أربكته، فتمكنت من الهروب قبل إتمام جريمته، لتكشف الواقعة تفاصيل جريمة كادت أن تُرتكب في الخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، لتغلق صفحة من واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت براءة طفلة داخل مكان يفترض أن يكون آمنًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.