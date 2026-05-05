قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد صادم هز مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، عاقبت محكمة جنايات سوهاج حلاقًا يُدعى "ع.ا.م"، 34 عامًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء على طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها داخل صالونه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر طفلة يتهم فيه أحد الحلاقين بمحاولة التعدي على نجلته داخل محل عمله بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات أن الطفلة توجهت إلى صالون الحلاقة برفقة شقيقها الصغير وأحد أقاربها، وخلال تواجدهم، استغل المتهم الموقف وطلب من مرافقيها مغادرة المكان لشراء بعض الاحتياجات، ليخلو له الجو مع الطفلة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول التعدي على المجني عليها، إلا أن صرخاتها أربكته، فتمكنت من الهروب قبل إتمام جريمته، لتكشف الواقعة تفاصيل جريمة كادت أن تُرتكب في الخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، لتغلق صفحة من واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت براءة طفلة داخل مكان يفترض أن يكون آمنًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تحرش طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

الأهلي

شوبير: استبعاد أحمد عيد والجزار من قائمة الأهلي أمام إنبي مفاجأة كبيرة

اوسكار

أوسكار رويز في دائرة الجدل بعد تصريحات عن أداء الحكام

الاهلي

تحركات إدارية وفنية داخل الأهلي.. أسماء مرشحة ومناصب جديدة| تفاصيل

بالصور

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد