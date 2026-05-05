إحالة سائق للمحاكمة بتهمة التحرش بفتاة في الوايلي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة اصطحابها معه عنوة بمنطقة الوايلي.



تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة بالتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد القائمـة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبسؤالها أقرت بتضررها من قيام قائد سيارة ملاكي بالتحرش بها لفظيًا ومحاولة إقناعها باستقلال سيارته أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه محاسب ومقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.