ملفات حيوية على الطاولة.. محافظ الوادي الجديد تلتقي السكرتير العام الجديد

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، السيد عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وخلال اللقاء، رحّبت المحافظ بالسكرتير العام المساعد متمنيةً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مشيرةً إلى ضرورة تكامل الأدوار والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات الحيوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً حرص المحافظة على تعزيز منظومة العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.