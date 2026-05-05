لحوزته حشيش وطمس لوحات.. 7 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات بأبو زنيمة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم متهمين مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وطمس اللوحات المعدنية لسيارتهما بقصد الهروب من أعين الأجهزة الأمنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأول من يناير 2026، أثناء تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة تمشيط لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بمنطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة؛ حيث اشتبهت القوات في سيارة تحمل لوحات معدنية مطموسة جزئيًا، فتمت مطاردتها وضبطها.

وبفحص السيارة، تبين استقلالها شخصين، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وهواتف محمولة، إضافة إلى قطع من مخدر الحشيش. كما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات داخل كراتين، بلغ إجماليها 798 قطعة، بوزن نحو 9 كيلو و430 جرامًا من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء. كما اعترف المتهم الأول بقيامه بطمس اللوحات المعدنية للسيارة لتجنب الملاحقة الأمنية، وأنهما يتقاسمان أرباح النشاط غير المشروع.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، قرر هادي يسري عبد اللاه، وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر، حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع إرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، والتحفظ على السيارة. وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أص درت حكمها المتقدم.