كوبرا ليون 2026 الهاتشباك تباع بهذه المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري ، على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كوبرا ليون موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كوبرا ليون موديل 2026، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد كوبرا ليون موديل 2026

كوبرا ليون موديل 2026

تأتى سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4398 مم، وعرض 1799 مم، وارتفاع 1444 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2686 مم .

محرك كوبرا ليون موديل 2026

كوبرا ليون موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا ليون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كوبرا ليون موديل 2026

كوبرا ليون موديل 2026

زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات كوبرا ليون موديل 2026

تحتوي سيارة كوبرا ليون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

كوبرا ليون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كوبرا ليون موديل 2026 |، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر كوبرا ليون موديل 2026

كوبرا ليون موديل 2026

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحده سعرها مليون و 949 ألف جنيه .