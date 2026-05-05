شراكة مصرية رومانية تتصاعد.. الكيماويات والأسمدة تقود موجة توسع جديدة في الأسواق الأوروبية

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعًا مشتركًا مع غرفة التجارة والصناعة في بوخارست – رومانيا، بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، لبحث فرص تنمية التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية داخل السوق الروماني.



وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة من الجانبين، حيث مثّل الجانب الروماني عدد من قيادات الغرفة ورجال الأعمال، إلى جانب رئيس المكتب التجاري بسفارة رومانيا، فيما شارك من الجانب المصري قيادات المجلس التصديري، بحضور ممثل التمثيل التجاري المصري.



السوق الروماني بوابة واعدة للصادرات المصرية



أكد المهندس علي الزين، عضو مجلس إدارة المجلس، أن السوق الروماني يمثل فرصة واعدة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، في ظل تنوع المنتجات المحلية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك ميزة تنافسية قوية من حيث الجودة والأسعار، إلى جانب توافقها مع اشتراطات ومعايير الاتحاد الأوروبي، ما يعزز فرص التوسع داخل السوق الروماني.



220 مليون دولار صادرات خلال 2025



من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن حجم الصادرات المصرية من قطاع الكيماويات إلى رومانيا بلغ نحو 220 مليون دولار خلال عام 2025، استحوذت الأسمدة على النصيب الأكبر منها بقيمة 165 مليون دولار، تلتها المنتجات البلاستيكية بنحو 37 مليون دولار، ثم الكيماويات الوسيطة بقيمة 15 مليون دولار، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الزجاج والأحبار والدهانات والمنظفات والمواد اللاصقة والمطاط.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات في ظل الطلب المتنامي بالسوق الروماني.



تنسيق مستمر وشراكات مستدامة



وأشار يحيى المنشاوي، مدير التعاون الدولي بالمجلس، إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود تنسيقية مع المكتب التجاري المصري في بوخارست، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات من الجانبين، بما يدعم إقامة شراكات مستدامة.

كما تم استعراض عدد من آليات التعاون الممكنة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وهو ما لاقى ترحيبًا من الجانب الروماني.



إشادة رومانية بالمنتج المصري



من جانبه، أكد Iuliu Stocklosa، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بوخارست، أن الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر ورومانيا، إلى جانب تطور البنية اللوجستية، يمثلان فرصة حقيقية لتعزيز التجارة الثنائية، مشيدًا بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على التوافق مع المعايير الأوروبية.

فيما أشار George Petrusan، رئيس المكتب التجاري الروماني بسفارة رومانيا، إلى أن منظومة المجالس التصديرية في مصر تمثل نموذجًا فعالًا يسهم في تسهيل التعاون مع الشركات وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.



تعزيز التبادل التجاري



واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المجلس التصديري والتمثيل التجاري المصري والجانب الروماني، بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات فعلية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.