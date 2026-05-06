استشاري غُدد يُحذّر: هذا النوع من الفواكه يرفع السكر فجأة دون أن تشعر

حذّر عدد من أطباء الغدد الصماء والتغذية العلاجية من الإفراط في تناول بعض أنواع الفواكه التي يُعتقد أنها صحية بشكل مطلق، مؤكدين أن بعضها قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى مرض السكري أو الأشخاص المعرضين لاضطراب السكر.

وأكدت استشاري الغدد هناء جميل أن الفكرة الشائعة بأن جميع الفواكه آمنة تمامًا ليست دقيقة، موضحة أن طريقة تناول الفاكهة وكميتها تلعب دورًا أساسيًا في تأثيرها على الجسم.

 لماذا بعض الفواكه ترفع السكر بسرعة؟

تحتوي الفواكه على سكريات طبيعية تُعرف بالفركتوز، لكن بعض الأنواع تحتوي على نسبة أعلى أو يتم امتصاصها بسرعة في الجسم، ما يؤدي إلى:

  • ارتفاع سريع في سكر الدم
  • زيادة إفراز الإنسولين
  • شعور مفاجئ بالجوع بعد فترة قصيرة

ومن أبرز هذه الفواكه:

  • العنب
  • المانجو
  • التين
  • البلح بكميات كبيرة
خطر الإفراط في تناول الفواكه

تشير الدراسات الطبية إلى أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة، حتى لو كانت طبيعية، قد يؤدي إلى:

  • اضطراب مستوى السكر
  • زيادة الوزن
  • إجهاد البنكرياس على المدى الطويل

ويوضح الأطباء أن المشكلة ليست في الفاكهة نفسها، بل في الكمية وطريقة التناول.

وقالت استشاري الغدد الصماء إن كثيرًا من المرضى يظنون أن استبدال الحلويات بالفواكه حل آمن تمامًا، لكن الحقيقة أن:

الإفراط في تناول الفاكهة قد يسبب نفس تأثير السكريات المضافة إذا لم يتم تنظيم الكمية.

وأضافت أن بعض المرضى يلاحظون ارتفاعًا في السكر بعد تناول طبق كبير من الفاكهة في وقت واحد، وهو ما يثبت أهمية التوازن الغذائي.

 الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة

ينصح الأطباء باتباع مجموعة من الإرشادات المهمة:

  • تناول حصص صغيرة على مدار اليوم
  • عدم تناول الفاكهة على معدة فارغة بكثرة
  • دمج الفاكهة مع البروتين أو المكسرات
  • تجنب العصائر المصفاة لأنها ترفع السكر أسرع

الفئات الأكثر عرضة للخطر

  • مرضى السكري
  • الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين
  • من لديهم تاريخ عائلي مع المرض
بالصور

