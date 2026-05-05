قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر عمالقة دولة التلاوة.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

محمد محمود الطبلاوي
محمد محمود الطبلاوي
منار عبد العظيم

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل القارئ الكبير محمد محمود الطبلاوي، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُصف بأنه “ظاهرة العصر” و”آخر حبة في مسبحة دولة التلاوة” كما أطلق عليه الكاتب الراحل محمود السعدني، تقديرًا لمكانته الصوتية والفنية الفريدة في تلاوة القرآن الكريم وفقاً لما نقلته الأولي.

 النشأة والبداية المبكرة

وُلد الشيخ الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934 بقرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وتعود أصول أسرته إلى مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث ارتبط منذ طفولته بكتاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة فقط، على يد كبار المشايخ.

بدأ رحلته مع التلاوة في سن مبكرة للغاية، إذ كان يتلو القرآن في المناسبات وهو في الثانية عشرة من عمره، ليبدأ بعدها في الانتشار داخل القرى والبيوت المصرية، ويصبح قارئًا مطلوبًا في مختلف الاحتفالات.

رحلة الإذاعة والشهرة

لم يكن طريقه إلى الإذاعة المصرية سهلًا، حيث خضع لعدة اختبارات لم يُوفق فيها في البداية، لكنه أصر على حلمه حتى تم اعتماده قارئًا رسميًا عام 1970، لينطلق بعدها نحو شهرة واسعة جعلته أحد أبرز الأصوات القرآنية في العالم الإسلامي.

ومع مرور الوقت، أصبح الشيخ الطبلاوي صاحب “مدرسة خاصة” في التلاوة، تميزت بالقوة والعمق والتأثير الروحاني، ما جعله أحد أهم الأصوات المرتبطة بوجدان المستمعين في مصر وخارجها.

 مسيرة عالمية وتمثيل لمصر

خلال مسيرته التي امتدت لنحو 50 عامًا، سافر الشيخ الطبلاوي إلى ما يقرب من 80 دولة حول العالم، ممثلًا لمصر في المحافل الدولية، سواء بدعوات رسمية أو عبر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما شارك كعضو لجان تحكيم في مسابقات دولية لحفظ القرآن الكريم.

 أوسمة وتكريمات

حصل الشيخ الراحل على العديد من الأوسمة والتكريمات، من أبرزها وسام من دولة لبنان تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم ونشر تلاوته على مستوى العالم.

 الرحيل وخلود الذكرى

رحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 5 مايو 2020، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد حياة حافلة قضاها في خدمة كتاب الله. وعلى مدار سنوات، كثرت الشائعات حول وفاته، وكان ينفيها بنفسه قبل رحيله.

وبعد وفاته، قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إطلاق اسمه على معهد مدينة تلا الأزهري بمحافظة المنوفية تخليدًا لذكراه.

 إحياء الذكرى السادسة

وتُحيي إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ونقابة القراء الذكرى السادسة لرحيله، من خلال ختمة قرآنية وفعاليات دينية بمشاركة كبار القراء، إضافة إلى احتفالات تُقام في مقبرته بمنطقة الأباجية بالقاهرة، وفعاليات أخرى داخل مسجد الشيخ الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد.

محمد محمود الطبلاوي دولة التلاوة الشيخ الطبلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ترشيحاتنا

محمد محمود الطبلاوي

آخر عمالقة دولة التلاوة.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

التكييف

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جانب من المؤتمر

رئيس الأركان الأمريكي: لا حاجة لدخول المجال الجوي الإيراني ضمن مضيق هرمز

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد