آخر عمالقة دولة التلاوة.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل القارئ الكبير محمد محمود الطبلاوي، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُصف بأنه “ظاهرة العصر” و”آخر حبة في مسبحة دولة التلاوة” كما أطلق عليه الكاتب الراحل محمود السعدني، تقديرًا لمكانته الصوتية والفنية الفريدة في تلاوة القرآن الكريم وفقاً لما نقلته الأولي.

النشأة والبداية المبكرة

وُلد الشيخ الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934 بقرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وتعود أصول أسرته إلى مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث ارتبط منذ طفولته بكتاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة فقط، على يد كبار المشايخ.

بدأ رحلته مع التلاوة في سن مبكرة للغاية، إذ كان يتلو القرآن في المناسبات وهو في الثانية عشرة من عمره، ليبدأ بعدها في الانتشار داخل القرى والبيوت المصرية، ويصبح قارئًا مطلوبًا في مختلف الاحتفالات.

رحلة الإذاعة والشهرة

لم يكن طريقه إلى الإذاعة المصرية سهلًا، حيث خضع لعدة اختبارات لم يُوفق فيها في البداية، لكنه أصر على حلمه حتى تم اعتماده قارئًا رسميًا عام 1970، لينطلق بعدها نحو شهرة واسعة جعلته أحد أبرز الأصوات القرآنية في العالم الإسلامي.

ومع مرور الوقت، أصبح الشيخ الطبلاوي صاحب “مدرسة خاصة” في التلاوة، تميزت بالقوة والعمق والتأثير الروحاني، ما جعله أحد أهم الأصوات المرتبطة بوجدان المستمعين في مصر وخارجها.

مسيرة عالمية وتمثيل لمصر

خلال مسيرته التي امتدت لنحو 50 عامًا، سافر الشيخ الطبلاوي إلى ما يقرب من 80 دولة حول العالم، ممثلًا لمصر في المحافل الدولية، سواء بدعوات رسمية أو عبر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما شارك كعضو لجان تحكيم في مسابقات دولية لحفظ القرآن الكريم.

أوسمة وتكريمات

حصل الشيخ الراحل على العديد من الأوسمة والتكريمات، من أبرزها وسام من دولة لبنان تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم ونشر تلاوته على مستوى العالم.

الرحيل وخلود الذكرى

رحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 5 مايو 2020، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد حياة حافلة قضاها في خدمة كتاب الله. وعلى مدار سنوات، كثرت الشائعات حول وفاته، وكان ينفيها بنفسه قبل رحيله.

وبعد وفاته، قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إطلاق اسمه على معهد مدينة تلا الأزهري بمحافظة المنوفية تخليدًا لذكراه.

إحياء الذكرى السادسة

وتُحيي إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ونقابة القراء الذكرى السادسة لرحيله، من خلال ختمة قرآنية وفعاليات دينية بمشاركة كبار القراء، إضافة إلى احتفالات تُقام في مقبرته بمنطقة الأباجية بالقاهرة، وفعاليات أخرى داخل مسجد الشيخ الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد.