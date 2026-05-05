سمير عطا الله يحتفي بالدكتور زاهي حواس في تظاهرة ثقافية مصرية بإيطاليا

في مشهدٍ يجسد تلاحم المصريين بالخارج مع رموزهم الوطنية، شهدت منطقة "بيدمونت" الإيطالية حراكاً ثقافياً استثنائياً برعاية رجل الأعمال المصري سمير عطا الله، الذي سخر إمكانيات مطعم "فيكيا فورناس" الشهير في "مونتيكيارو داكوي" لاستضافة عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس.

حملة ترويجية في شوارع إيطاليا للرجل ذو القبعة

انطلقت الفعاليات بمبادرة وطنية من سمير عطا الله، شملت حملة ترويجية في شوارع المنطقة الرئيسية، حيث تصدرت صور "الرجل ذو القبعة" المشهد، داعيةً الجمهور الإيطالي والجالية المصرية للقاء أحد أبرز رموز علم الآثار في العالم. وقد تكللت هذه الجهود بحضور جماهيري حاشد تجاوز الـ 500 شخص، توافدوا لمتابعة محاضرات الدكتور حواس حول أسرار الفراعنة والاكتشافات الأخيرة.

وأعرب الدكتور زاهي حواس عن فخره بهذا الاستقبال الحافل، مشيداً بالدور الذي لعبه سمير عطا الله ونجله السيد بيتر، مدير المطعم، في تنظيم هذا الحدث.

وأكد حواس أن هذه المبادرات تمثل جسراً حقيقياً لتقريب وجهات النظر بين الشعبين المصري والإيطالي، وتسهم في حشد الدعم المعنوي لمساعي استعادة الآثار المصرية.

من جانبه، أكد سمير عطا الله أن استضافة قيمة علمية كبرى مثل الدكتور حواس هي رسالة اعتزاز بالهوية المصرية، وواجب وطني يهدف لتوحيد صفوف المصريين حول رموز نجاحهم. كما أشار بيتر سمير عطا الله إلى أن الحدث نجح في لفت الأنظار بقوة نحو السياحة المصرية، مؤكداً التزامهم بتقديم صورة تليق بمكانة مصر التاريخية.

اختتمت التظاهرة الثقافية بتكريم الدكتور زاهي حواس وسط أجواء احتفالية من أبناء الجالية، في حدث حظي بإشادة واسعة من السلطات المحلية في بيدمونت نظراً لأثره الثقافي العميق في تعزيز الروابط بين البلدين.