خبير عسكري: الطائرات الموجهة بدون طيار باتت تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح العديد من العمليات العسكرية

قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الألفية الثالثة التي نعيشها شهدت تصاعدًا كبيرًا في دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أعمال القتال والصراعات الدولية.

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الطائرات الموجهة بدون طيار باتت تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح العديد من العمليات العسكرية، مستشهدًا بعمليات استهداف القيادات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد عناصر من حزب الله وحماس، فضلًا عن قيادات إيرانية، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض التكلفة مقارنة بالطائرات المقاتلة التقليدية، إذ يمكن استخدام طائرات بدون طيار بتكلفة تتراوح بين عشرات ومئات الدولارات، مقابل مئات الملايين للطائرات الحديثة.

وأضاف أن هذه الطائرات غير مأهولة، ما يسهم في تقليل المخاطر على العنصر البشري، فضلًا عن سهولة تدريب المشغلين عليها خلال فترة قصيرة مقارنة بتدريب الطيارين على الطائرات المأهولة، الذي قد يستغرق سنوات.

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار تحقق نتائج يصعب على الطائرات التقليدية تحقيقها، لقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة، والاقتراب من الأهداف بدقة أكبر، إضافة إلى دورها المهم في جمع المعلومات الاستخباراتية، والتصوير الجوي، وتحليل البيانات باستخدام الخوارزميات لتحديد طبيعة الأنشطة والأهداف.

وأكد أن التطور التكنولوجي لم يقتصر على المجال الجوي، بل امتد إلى ما تحت سطح الماء، حيث تستخدم القوات الأمريكية غواصات غير مأهولة لرصد الألغام البحرية وتحديد مواقعها، خاصة في مناطق مثل الخليج العربي.