الناتو يختبر أنظمة دفاع متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات المسيّرة

أجرى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تجارب ميدانية على أنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات المسيّرة في رومانيا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وتحويل التقنيات الناشئة إلى قدرات تشغيلية فعّالة.

وجرت هذه الاختبارات في ميدان تدريب "كابو ميديا" خلال مناورات "العنقاء الشرقية 26"، حيث استضافت رومانيا أول فعالية من نوعها ضمن مبادرة "الدفاع متعدد الطبقات ضد الأنظمة الجوية غير المأهولة"، بمشاركة نحو 500 عنصر وأكثر من 200 نظام تقني، في بيئة تجريبية تهدف إلى تسريع الانتقال من الاختبار إلى التطبيق العملي، بحسب بيان نشر على موقع الحلف الرسمى اليوم "الثلاثاء".

وركزت التجارب على دمج أجهزة الاستشعار وأنظمة القيادة والسيطرة ووسائل التصدي المختلفة ضمن منظومة دفاعية موحدة، حيث شملت الاختبارات أكثر من 250 نظامًا، من بينها رادارات وأجهزة كشف صوتية وترددات راديوية، وأدوات حرب إلكترونية، إلى جانب وسائل اعتراض تقليدية وغير تقليدية.

وتضمنت السيناريوهات التشغيلية محاكاة هجمات بطائرات مسيّرة، بما في ذلك أسراب من الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود، في محاولة لاختبار فعالية الأنظمة في ظروف قريبة من الواقع.

كما شارك خبراء من مركز التحليل والتدريب والتعليم المشترك بين الناتو وأوكرانيا، ما أسهم في إدماج أحدث تكتيكات استخدام الطائرات المسيّرة، وضمان تقييم الأداء في مواجهة تهديدات متطورة.

يأتي هذا النشاط في إطار مبادرة "الحارس الشرقي"، التي أطلقها الناتو لتعزيز اليقظة الدفاعية على الجناح الشرقي للحلف، عقب حوادث انتهاك المجال الجوي، حيث تهدف إلى ربط القدرات العسكرية الوطنية والابتكارات التكنولوجية ضمن منظومة دفاعية أكثر مرونة.

وأكد القائد الأعلى للتحول العملياتى في الناتو، الأدميرال بيير فاندييه، أن ميزة الحلف تكمن في قدرته على التكيف بسرعة تفوق خصومه، مشيرًا إلى أن هذه التجارب تتيح للدول الأعضاء اختبار الحلول المتاحة على نطاق واسع وبمشاركة صناعية من مختلف دول الحلف.

من جهته، أوضح مسؤولون عسكريون أن الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل يمثل العمود الفقري لمبادرة "الحارس الشرقي"، مؤكدين أن مواجهة التهديدات الجوية الحديثة، خاصة الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، تتطلب تكاملًا بين مختلف المجالات العملياتية.

وتعكس هذه التجارب توجه الناتو نحو تعزيز قدراته في رصد وتتبع واعتراض التهديدات الجوية الناشئة، من خلال دمج الأنظمة الحالية والتقنيات الحديثة ضمن إطار دفاعي متكامل على مستوى الحلف.