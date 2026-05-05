القبض على زوج البلوجر دنيا فؤاد في تبرعات الكانسر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوج البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة على مواقع التواصل بادعاء إصابتها بالسرطان، وذلك على خلفية اتهامات بجمع تبرعات من المتابعين تجاوزت ملايين الجنيهات دون سند طبي موثق.



وتأتي الواقعة بعد موجة جدل واسعة على السوشيال ميديا، حيث شكك عدد من المتابعين في صحة الحالة المرضية، قبل أن تكشف التحريات وجود شبهة تلاعب واستغلال تعاطف الجمهور لتحقيق مكاسب مالية.



وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.



وتجدد هذه الواقعة التحذير من الانسياق وراء حملات التبرع غير الموثقة، وضرورة التأكد من الجهات الرسمية قبل تقديم أي دعم مالي.