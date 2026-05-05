القاهرة مساءً.. تفاصيل توك شو جديد على شاشة القناة الثانية قريبا

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني برنامج التوك شو اليومي الجديد (القاهرة مساءً) .. وذلك على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري قريباً.

يقدم البرنامج نخبة من نجوم ماسبيرو ، ويناقش على مدى 90 دقيقة قضايا متعددة في السياسة والمجتمع والفنون والآداب ، وذلك عبر أشكال حوارية جديدة، وتقارير مميزة.

وقال الإعلامي محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون : سنبدأ قريباً في تطوير الاستديو وتجهيز الديكورات والجرافيكس وخريطة المحتوي الخاصة بالتوك شو الجديد ، كما يتم التشاور بشأن فريق الإعداد ونجوم ماسبيرو الذين سيقدمون البرنامج .

وسيكون برنامج (القاهرة مساءً) هو البرنامج المسائي الرئيسي على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري ، وسيتم بثه الثامنة مساءً يومياً من السبت إلى الخميس .

وأضاف رئيس التليفزيون : إننا نراهن بقوة علي نجاح البرنامج ، فلدينا نخبة من أفضل المعدين والمذيعين ، وسوف نوفر لهم الإمكانات المطلوبة، ليكون البرنامج قادراً على المنافسة والتميز.