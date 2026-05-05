محافظات

توزيع تأشيرات الحج وجوازات السفر لضيوف الرحمن في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

سلم  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، تأشيرات الحج وجوازات السفر وملابس الإحرام لعدد ١٣٦ حاج وثلاثة مشرفين من أبناء المحافظة الفائزين بقرعة الحج لهذا العام ١٤٤٧ هجرية ٢٠٢٦ ميلادية، وذلك خلال فاعلية أُقيمت بمقر مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والنائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ و  طارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف و الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

تم استهلال هذه الفاعلية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لمديرى مديريتى التضامن الاجتماعي والأوقاف و راعى كنيسة الروم الأرثوذكس هنأو خلالها حجاج بيت الله الحرام .

وأعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن سعادته البالغة بلقائه اليوم مع حجاج بيت الله الحرام، فى هذه المناسبة الطيبة واللحظة المليئة بالفرحة والبركة ، لتسليم تأشيرات الحج و جوازات السفر ، للفائزين بقرعة الحج من أبناء المحافظة.

وأكد " محافظ دمياط " أن فريضة الحج هى رحلة إيمانية عظيمة ، داعيًا الله أن يتقبلها من الحجاج و أن يكتب لكم حجاً مبرورًا وسعياً مشكورًا وذنبًا مغفورًا .

وأوصى " المحافظ " حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بالتعليمات والارشادات للحفاظ على سلامتكم،  وأن تكونوا خير سفراء لوطنكم،  والدعاء لمصر بالاراضى المقدسة بأن يحفظها .

واختتم " المحافظ" كلمته بتجديد التهنئة إلى الحجاج داعيًا الله أن يعودو إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

