وكيل اقتصادية النواب: الدولة تعمل في ظروف صعبة وتقوم بدورها رغم التحديات

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل في ظروف صعبة للغاية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرا إلى أنه رغم هذه التحديات تقوم بدورها بحق المواطنين على أكمل وجه حيث لم تغب سلعة واحدة من السوق رغم توقف الأمدادات في معظم دول العالم.

وقال النائب محسب، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأوضاع الراهنة أثبتت أن الدولة المصرية قوية وكبيرة وقادرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن معظم دول العالم ، ورغم أوضاعها الاقتصادية والمالية التي تفوق مصر بكثير، تعجز عن مواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة الإقليمية والعالمية في الوقت الذي نجحت فيه الدولة المصرية للتعامل مع هذه التداعيات حتى الأن.

وشدد على أن حرص الرئيس السيسي على تقديم منحة للعمالة الغير المنتظمة رغم الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد مدى شعور سيادته بالمواطن، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تقدم منحة أو مساعدات تقدم لمواطنيها في ظل هذه التحديات والظروف التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف أن سياسيات الحكومة - ورغم ما تم تقديمه من ملاحظات خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة – تمثل هذه السياسات قدرة ونقلة نوعية في مواجهة التحديات والأوضاع الراهنة، موضحا أن الحكومة عملت ومازالت تعمل في ظرف استثنائي وطارئ وهذا يحسب لها رغم بعض أجه القصور في بعض المجالات.

وأشار إلى أن موافقة المجلس على الحساب الختامي للموازنة للدولة 2024/ 2025 جاءت دعما للحكومة في ظل الوضع الدولي الراهن ومن أجل أن يساهم ذلك في تطوير الأداء الحكومي في كافة المؤسسات، موضحا أن المجلس لديه كافة الإجراءات التشريعية والرقابية للتعامل مع الحكومة ويأمل أن يكون هناك استرايتيجية واضحة للتعامل مع مختلف الملفات.

وكشف أن قيام مجلس النواب بمناقشة تقرير الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2024/2025 جاء بعيناية ودقة على مدار يومين بالجلسة العامة وعدة أسابيع في اللجان النوعية بالمجلس، معتبرا أن هذه المناقشات ومع تنوع الخلفيات السياسية للنواب تمثل فرصة مهمة لتقييم الأداء المالي لهذه الهيئات، ومعالجة أي قصور لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

وشدد على أن الوقت الحالي يتطلب الاستفادة من كافة الخبرات لتعظيم موارد الدولة بعيدا عن المواطنين، مؤكدا أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وسنعمل دائما كمجلس نواب تعزيز البيئة التشريعية لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، قد أحال التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،على التقرير العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.