محمد سالم عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء ، قرارا بتعيين المحاسب محمد سالم على محمد ، عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، حيث كان يتولى مسئولية قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

عمل محمد سالم فى ادارة الدراسات المالية والاقتصادية والمراجعة الداخلية وقياس الاداء، وحصل على دورات تدريبية متقدمة فى المعايير المحاسبية وتحليل القوائم المالية والحوكمة المالية والإدارية وقواعد البيانات والشئون التجارية ودراسات التكلفة

النهوض بشركات الكهرباء

اكد الدكتور محمود عصمت ان التطوير والتحديث وتحسين الاداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة فى اطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها للنهوض بالشركات والهيئات التابعة ، لتنمية الموارد وحوكمة النفقات وتحقيق الاستدامة المالية والدفع بقيادات جديدة و تعظيم استغلال رأس المال البشرى

وجه الدكتور "عصمت" ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين معدلات الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم الأصول والموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التى تديرها الشركة القابضة