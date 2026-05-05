حملة تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بالعاشر من رمضان لضبط المخالفات

نفد جهاز العاشر من رمضان حملة تفتيش موسعة للمرور على المنشآت الصحية الخاصة بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على إحكام الرقابة وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية.

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، و الدكتورة مدير الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع إدارة البيئة بجهاز تنمية المدينة، وبمشاركة الجهات المعنية، بتنفيذ حملة مكثفة استهدفت عددًا من المنشآت الصحية بمختلف مناطق المدينة.

رصد عدد من المخالفات

وأسفرت أعمال المرور الميداني عن رصد عدد من المخالفات، من بينها ضبط مركز لعلاج الإدمان مُقام داخل احدى القطع السكنية بالحي (٣٣) بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وأكدت الجهات المعنية بوزارة الصحة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومكثف، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، ورصد أية مخالفات والتعامل معها فورًا، مع التشديد على عدم التهاون مع أي ممارسات قد تُعرض صحة المواطنين للخطر.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.