مصر والجزائر توقّعان مذكرة تفاهم بشأن شراء الزيت الخام من الجانب الجزائري

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوناطراك الجزائرية. وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر، بما يُسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، فضلاً عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول .

وقّع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وفي هذا السياق، ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة قبيل مراسم التوقيع أكد خلالها أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في مجال البترول .

كما أشار الوزير إلى أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم وتقدم ملحوظ يستند إلى الروابط الأخوية القوية والرؤية المشتركة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، ناقلا تحيات فخامة الرئيس السيسي الي فخامة الرئيس تبون والشعب الجزائري ، مؤكداً أن هذا الزخم الإيجابي في العلاقات السياسية ساهم في دفع مسارات التعاون في مجال الطاقة والبترول نحو آفاق أرحب، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .