ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان

يشتهر الباذنجان بأنه من أكثر الخضروات الغنية بالحديد ولكن هل تعلم أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى بل ويساعد في علاج أمراض عديدة.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد الباذنجان الصحية.

يزيد من تناولك للعناصر الغذائية

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان على دعم جهاز المناعة ، والنظر، وقوة العظام، وصحة القلب، ووظائف الجهاز العصبي، وصحة الجلد.

وتشمل هذه العناصر الغذائية:

فيتامين أ

فيتامين سي

فيتامين ك

المنجنيز

حمض الفوليك

البوتاسيوم

الثيامين

علاوة على ذلك، يحتوي لبّ الباذنجان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد على خفض الكوليسترول ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم أما قشره، فيحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تعزز حركة الأمعاء الصحية عن طريق زيادة حجم البراز.

ستزيد مستويات مضادات الأكسدة

يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والكاروتينات و تساعد هذه المضادات على تحييد الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل الالتهاب ويحتمل أن يقي من الأمراض المزمنة.

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان توفر فوائد وقائية ضد سرطان المعدة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة.

إنقاص الوزن

يُعدّ الباذنجان منخفض السعرات الحرارية نسبيًا وغنيًا بالألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لنظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن و تُشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول نظرًا لبطء حركتها عبر الجهاز الهضمي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض إجمالي استهلاك السعرات الحرارية.

ولهذا السبب، يُنصح غالباً باستخدام الباذنجان كبديل مغذٍ للمكونات ذات السعرات الحرارية العالية أو البروتين الحيواني في وصفات مثل البيتزا واللازانيا والمقليات.

التحكم في مستويات السكر

باعتبارها من الخضراوات غير النشوية، تتميز الباذنجان بمؤشر جلايسيمي منخفض وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري الذين يرغبون في ضبط مستويات السكر في الدم لديهم .

يساهم محتوى الألياف العالي في الباذنجان في منع تقلبات مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر.

تقلل خطر الأمراض المزمنة

قد تدعم بعض العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما قد يساعد الأنثوسيانين، وهو مضاد أكسدة موجود أيضاً في الباذنجان، على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الكوليسترول الضار " ) ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

تُشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، مثل الباذنجان الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يُمكن أن يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتشير إحدى الدراسات إلى أن مركب سولاسودين رامنوزيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان قد يُساهم في مكافحة سرطان القولون والمستقيم ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

تحمي العقل

من المحتمل أن يساعد تناول الباذنجان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

يحتوي قشر الباذنجان على مادة ناسونين، وهي مضاد أكسدة قوي، تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الحماية من التلف والالتهاب المرتبطين بالشيخوخة في الدماغ ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه العلاقة.