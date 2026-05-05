قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
9 قتلى في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية
مدبولي : نعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بالمزيد من التسهيلات الضريبية
صندوق النقد: التعامل مع تداعيات حرب إيران يستغرق من 3 إلى 4 أشهر
اختفاء فتاة إسرائيلية في ظروف غامضة باليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
اسماء محمد

يشتهر الباذنجان بأنه من أكثر الخضروات الغنية بالحديد ولكن هل تعلم أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى بل ويساعد في علاج أمراض عديدة.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد الباذنجان الصحية.

يزيد من تناولك للعناصر الغذائية

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان على دعم جهاز المناعة ، والنظر، وقوة العظام، وصحة القلب، ووظائف الجهاز العصبي، وصحة الجلد.

 وتشمل هذه العناصر الغذائية:

فيتامين أ

فيتامين سي 

فيتامين ك

المنجنيز 

حمض الفوليك

البوتاسيوم

الثيامين

علاوة على ذلك، يحتوي لبّ الباذنجان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد على خفض الكوليسترول ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم أما قشره، فيحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تعزز حركة الأمعاء الصحية عن طريق زيادة حجم البراز. 

 ستزيد مستويات مضادات الأكسدة

يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والكاروتينات و تساعد هذه المضادات على تحييد الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل الالتهاب ويحتمل أن يقي من الأمراض المزمنة. 

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان توفر فوائد وقائية ضد سرطان المعدة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة. 

إنقاص الوزن 

يُعدّ الباذنجان منخفض السعرات الحرارية نسبيًا وغنيًا بالألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لنظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن و تُشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول نظرًا لبطء حركتها عبر الجهاز الهضمي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض إجمالي استهلاك السعرات الحرارية. 

ولهذا السبب، يُنصح غالباً باستخدام الباذنجان كبديل مغذٍ للمكونات ذات السعرات الحرارية العالية أو البروتين الحيواني في وصفات مثل البيتزا واللازانيا والمقليات.

 التحكم في مستويات السكر 

باعتبارها من الخضراوات غير النشوية، تتميز الباذنجان بمؤشر جلايسيمي منخفض وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري الذين يرغبون في ضبط مستويات السكر في الدم لديهم . 

يساهم محتوى الألياف العالي في الباذنجان في منع تقلبات مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر. 

تقلل خطر الأمراض المزمنة

قد تدعم بعض العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما قد يساعد الأنثوسيانين، وهو مضاد أكسدة موجود أيضاً في الباذنجان، على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الكوليسترول الضار " ) ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

تُشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، مثل الباذنجان الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يُمكن أن يُساعد  في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتشير إحدى الدراسات إلى أن مركب سولاسودين رامنوزيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان قد يُساهم في مكافحة سرطان القولون والمستقيم ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

تحمي العقل

من المحتمل أن يساعد تناول الباذنجان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. 

يحتوي قشر الباذنجان على مادة ناسونين، وهي مضاد أكسدة قوي، تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الحماية من التلف والالتهاب المرتبطين بالشيخوخة في الدماغ ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه العلاقة.

الباذنجان فوائد الباذنجان الحديد سرطان القولون فوائد الباذنجان الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

الباذنجان

ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان

البطيخ

الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كارثة صغيرة في الحمام يحول بيتك لمصدر روائح كريهة.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد