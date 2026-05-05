مصرع وإصابة شخصين فى حادث بشبين القناطر

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى تصادم دراجتين على طريق الاحراز – شبين القناطر بسبب السرعة وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق الاحراز – شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب.



وانتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة تصادم دراجتين من المواجهة بسبب السرعة وأسفر الحادث عن مصرع شاب مجهول الهوية وجارى التعرف عليه فيما أصيب شخص آخر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج والتحفظ على الدراجتين وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.