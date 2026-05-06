قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك وأرسنال والنصر.. حلم البطولات يتحوّل لكابوس مُحتمل | ناقد رياضي يكشف سيناريوهات جنونية
هشام حنفي: الأهلي «فاق» في المباريات الأخيرة .. والدوري لسه في الملعب
«دعم المستشفيات أفضل».. محمد التاجي يُثير الجدل بتصريح عن توزيع المصاحف في العزاءات
خالد أبو بكر: ما يحدث في سيراميكا كليوباترا يؤكد نجاح رؤية النائب محمد أبو العينين
حسابات مُعقدة لحسم الدوري .. صراع ثلاثي حتى اللحظة الأخيرة
كارثة فقدان البصر .. شركة أمريكية تسحب 8 ملايين عبوة طعام بسبب تهديد خطير
قادر على حصد اللقب رغم الصعوبات.. وليد صلاح عبداللطيف: تتويج الزمالك بالدوري سيكون «إعجازًا»
فرج عامر: الدوري في طريقه للزمالك.. والأهلي يظل الأقوى جماهيريًا وتسويقيًا
لحظة صادمة في نيويورك.. لقاء مُفاجئ بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة زهير ممداني|صور
كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض
أحمد صالح: الزمالك حقق الفوز الأهم أمام سموحة.. ودعم معتمد جمال ضرورة في المرحلة الحاسمة
لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طرح نيسان قشقاي موديل 2027 في السوق المصري

نيسان قشقاي موديل 2027
نيسان قشقاي موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان قشقاي موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان قشقاي موديل 2027، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك نيسان قشقاي موديل 2027

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي موديل 2027

ويوجد بـ سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 محرك 1500 سي سي يعمل كـ مولد ويوفر استجابة كهربائية تصل قوتها إلي 205 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة .

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2027

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED أرفع، وشبكة V-motion جريئة، وجنوط رياضية مقاس 20 بوصة، وبها قمرة رقمية مزدوجة، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد جلدية مع ميزات تدفئة، ودعم قطني كهربائي، ومساحات تخزين محسنة .

نيسان قشقاي موديل 2027

وجدير بالذكر ان نسخة  e-Power تحسن العزل الصوتي لتقليل ضوضاء المحرك داخل المقصورة، وتعطي مدى قيادة طويل يصل إلى 12000 كم بخزان وقود واحد.

سعر نيسان قشقاي موديل 2027

نيسان قشقاي موديل 2027

تباع سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 555 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة نيسان قشقاي موديل 2027 محرك نيسان قشقاي قشقاي موديل 2027 مواصفات نيسان قشقاي موديل 2027 سعر نيسان قشقاي موديل 2027 سعر نيسان قشقاي السيارات الكروس أوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار ختام اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم "الورشة" ويواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم «الورشة» ويُواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

إنجي كيوان في دور مختلف في مسلسل الفرنساوي

إنجي كيوان تُفاجئ الجمهور بشخصية «مشيرة» في «الفرنساوي» | تفاصيل

محمد رمضان

تفاصيل تأسيس محمد رمضان جمعية MR1 الخيرية

بالصور

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ

عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع

هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد