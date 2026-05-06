طرح نيسان قشقاي موديل 2027 في السوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان قشقاي موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان قشقاي موديل 2027، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك نيسان قشقاي موديل 2027

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 محرك 1500 سي سي يعمل كـ مولد ويوفر استجابة كهربائية تصل قوتها إلي 205 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة .

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2027

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED أرفع، وشبكة V-motion جريئة، وجنوط رياضية مقاس 20 بوصة، وبها قمرة رقمية مزدوجة، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد جلدية مع ميزات تدفئة، ودعم قطني كهربائي، ومساحات تخزين محسنة .

وجدير بالذكر ان نسخة e-Power تحسن العزل الصوتي لتقليل ضوضاء المحرك داخل المقصورة، وتعطي مدى قيادة طويل يصل إلى 12000 كم بخزان وقود واحد.

سعر نيسان قشقاي موديل 2027

تباع سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 555 ألف جنيه .