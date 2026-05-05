أحمد موسى: إثيوبيا متورطة في العدوان على دولة السودان

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تدين بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الاقليم المتصل بالأزمة السودانية، مضيفاً أن إثيوبيا متورطة في هذا الأمر.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدمة برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن "إثيوبيا متورطة في العدوان على دولة السودان، وطائرات مسيرة انطلقت من اثيوبيا لاستهداف مطار الخرطوم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش السوداني يتهم اثيوبيا بشان هجوم بمسيرات على مطار الخرطوم وعدد من المدن السودانية، مستدركا أن مصر عن طريق وزارة الخارجية المصرية أدانت هذا العدوان الاثيوبي بأشد العبارات.