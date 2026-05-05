الجو خادع.. المصل واللقاح تحذر من انتشار العدوى الفيروسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الشتاء قام بعمل هجمة مرتدة خلال هذه الأيام، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد تقلبات جوية لا تمثل شتاءً أو صيفًا، لكنها أجواء ربيعية متقلبة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة طوال الـ72 ساعة المقبلة، أي حتى يوم الخميس المقبل.

الجو خادع

ولفت إلى أن المواطنين عليهم ارتداء ملابس قطنية خلال هذه الفترة، لأن الجو خادع، ويصحبه انتشار للعدوى الفيروسية، ولذلك على الجميع ارتداء الملابس التي تناسب حالة الجو خلال هذه الفترة.

وكشف أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ثم انخفاضات، وأن هذا يساعد في انتشار العدوى الفيروسية، وعلى الجميع الحذر لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية.

احذر تشغيل التكييف

وحذر المواطنين من تشغيل التكييف خلال هذه الأيام، وأن عليهم تحمل التقلبات الجوية، لأن التقلبات الجوية تضعف المناعة.