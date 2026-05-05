أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أنه رغم الظروف الدولية، والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، كلمة أبو العينين، خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.

وأشار إلى أنه من بين دلالات نجاح مصر، هو القدرة على سداد فوائد الديون، فضلا عن التوسع في مشاركة القطاع الخاص.

وتسائل أبو العينين: هل سيستمر العجز في الموازنة وكيف يمكن التغلب عليه؟، مؤكدا أن المشكلة في زيادة النفقات والمصروفات، ولكن المشكلة الأكبر في نقص الإيرادات، والتحدي الحقيقي هو كيفية زيادة الإيرادات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تغتنم مصر الفرصة الجيوسياسية التي تتحرك فيها الشركات الدولية للبحث عن مكان أكثر أمانا، ويمكن تقديم مصر في حلقة تنافسية جديدة، لتنقل مصر إلى منظومة صناعات المستقبل، وصناعات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة، مشددا على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافة الملفات، مع تقديم مصر في "براند" جديد وتسويقها في كافة المجالات سواء في الزراعة أو الصناعة والسياحة.

وقال: نحتاج لثورة تشريعية استثمارية تحفيزية لنضع مصر في الخريطة الاستثمارية العالمية لما يساهم في تخفيض عجز الموازنة.