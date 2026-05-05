لترقيته سكرتيرا عاما للغربية.. محافظ كفر الشيخ يكرم اللواء محمد شعير| صور

كرَّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات فعّالة أسهمت في دعم منظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تقديره لما بذله اللواء محمد شعير من عطاء خلال فترة توليه المسؤولية، مشيدًا بكفاءته والتزامه، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، مؤكدًا أن الإخلاص والتفاني في العمل يمثلان حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص المحافظة على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير للقيادات التنفيذية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة العمل، وتحفيزًا لكافة الكوادر على مواصلة الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن اللواء محمد شعير، ترقى سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية في حركة المحليات الأخيرة التي أجرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.