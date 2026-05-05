قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استهداف مطار الخرطوم.. الأزهر يدعو السودانيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية
الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد حالة الطوارئ أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدكتور إبراهيم رضا: أزمة الطلاق السريع تهدد استقرار الأسر المصرية

الطلاق
الطلاق

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ النقاش حول قضايا الزواج لا يجب أن يقتصر على الحلال والحرام فقط، بل يجب أن يمتد إلى وضع ضوابط تنظيمية تحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية، مؤكدًا أن الإسلام أجاز لولي الأمر تنظيم المباح بما يحافظ على استقرار العلاقات داخل المجتمع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «الفكرة أمر تنظيمي، من الآخر كدة أجاز الإسلام لولي الأمر إنه يقيد المباح أو يحافظ على العلاقات سوية بين الأفراد عشان مؤسسة الزواج تستكمل»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تفكك الأسرة والحد من المشكلات المتكررة بين الزوجين.

وتابع الدكتور إبراهيم رضا متحدثًا عن الواقع الاجتماعي، قائلًا: «إحنا يا جماعة رايحين لكل طرف فينا بيخون التاني»، داعيًا إلى ضرورة الوصول إلى أرضية مشتركة وعدم تبادل الاتهامات، مضيفًا: «يا إما نبقى على أرضية مشتركة محدش يشيطن حد، ونقول نحن نريد المصلحة العليا للأسرة المصرية».

واقترح آلية تنظيمية تتمثل في إخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد، موضحًا: «أنا بروح للمأذون بقوله أنا عايز أكتب كتابي، هل لديك زوجة أخرى؟ يقولي نعم، أبعتلها إخطار مسبق»، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو الإعلام فقط حتى تكون الزوجة على علم وتملك حق الاختيار لاحقًا.

يعكس تحديات حقيقية 

وأشار إلى وجود مشكلات عملية في التطبيق، موضحًا أن المأذون يقوم بما عليه، لكن في كثير من الحالات تكون البيانات المقدمة غير دقيقة، قائلًا: «99% إلا من رحم ربي كل دي عناوين مش موجودة في الواقع»، ما يعكس تحديات حقيقية في تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.

إبراهيم رضا وزارة الأوقاف الإسلام المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

فيروسات هانتا

تحذيرات عالمية .. اعرف خطورة فيروس هانتا وطرق التداوي والأعراض

فيروسات هانتا

بعد تحذير منظمة الصحة العالمية منها .. ماهي فيروسات هانتا

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد