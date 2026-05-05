الدردير: مش هننسي نزولك وانت مصاب يا بيزيرا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسا الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

و أشاد الإعلامي عمرو الدرديري بموقف نجم الزمالك خوان بيزيرا من مواجهه سموحة و كتب عبر فيسبوك : مش هننسي اللي عملته يا بيزيرا نزولك ربع ساعه وانت مصاب وعملت الاسيست وخرجت علشان مش قادر تكمل

جمهور الزمالك مش بينسي يا خوان .

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال اي اهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك .



بهذه النتيجة يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية